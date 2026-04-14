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El reality que marcó a todos regresa: Revisa el spot de "¿Volverías con tu ex? 2"

  • Por Sebastián Mena

Mega alista el regreso de uno de sus formatos más emblemáticos con el estreno de ¿Volverías con tu ex? 2, una apuesta que busca revivir la intensidad que marcó a toda una generación.

El reality original se convirtió en un verdadero fenómeno televisivo, instalando frases icónicas y dando vida a romances, conflictos y reencuentros que mantuvieron a la audiencia pendiente en cada capítulo.

Lo más visto de Volverías con tu Ex

Ahora, el amor, las segundas oportunidades y las cuentas pendientes volverán a tomarse la pantalla.

El nuevo spot promocional

De cara al esperado estreno, el canal liberó un spot promocional que adelanta parte del tono y las emociones que marcarán esta nueva temporada.

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¿Los grandes amores son inmortales? Descúbrelo muy pronto por las pantallas de Mega, con el gran estreno de ¿Volverías con tu ex? 2.

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