El reality que marcó a todos regresa: Revisa el spot de "¿Volverías con tu ex? 2"

14 abr. 2026 - 19:20 hrs.

Mega alista el regreso de uno de sus formatos más emblemáticos con el estreno de ¿Volverías con tu ex? 2, una apuesta que busca revivir la intensidad que marcó a toda una generación.

El reality original se convirtió en un verdadero fenómeno televisivo, instalando frases icónicas y dando vida a romances, conflictos y reencuentros que mantuvieron a la audiencia pendiente en cada capítulo.

Ahora, el amor, las segundas oportunidades y las cuentas pendientes volverán a tomarse la pantalla.

El nuevo spot promocional

De cara al esperado estreno, el canal liberó un spot promocional que adelanta parte del tono y las emociones que marcarán esta nueva temporada.

¿Los grandes amores son inmortales? Descúbrelo muy pronto por las pantallas de Mega, con el gran estreno de ¿Volverías con tu ex? 2.

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