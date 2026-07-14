¡Se enojará! Sofía Latorre retornará a Volverías con tu ex? 2 y encontrará a Rai Cerda cerca de Flavia Laos

14 jul. 2026 - 00:01 hrs.

En el avance del capítulo 26 de Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda y Flavia Laos tendrán una cita que terminará de una inesperada manera.

El ingeniero y la cantante tendrán rica comida a disposición y copas de champaña. Mientras conversan, él le ofrecerá un mansaje y ella aceptará encantada.

Justo en ese momento, Sofía Latorre volverá a la casona y enfrentará a quien fue su pareja: "Que lindo encontrarte así. Súper mal te veo pasándolo ¿Feliz de que me fui? Conmigo te frenaste dos semanas, ni siquiera te pudiste dar un piquito en una actividad, me humillaste y te encuentro así".

Volverías con tu ex? 2

La Guarén amenazará con irse de Volverías con tu ex? 2

Por otro lado, Julio César Rodríguez llegará a animar una actividad donde Rai Cerda y Nico Solabarrieta tendrán un nuevo enfrentamiento.

La Guarén se mostrará harta de la situación y en la casona le confesará al exfutbolista que quiere irse del reality.