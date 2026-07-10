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Nico Solabarrieta se enfurecerá con Rai Cerda por hablar a sus espaldas en Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 25 de Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda y Nico Solabarrieta tendrán una fuerte discusión frente a todos. 

Todo comenzará cuando el ingeniero llegará contando lo que supuestamente hicieron el exfutbolista y Flavia Laos en la cabaña de las tentaciones, desatando las especulaciones de todos y sobre todo, de La Guarén.

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El hijo de Ivette Vergara se enterará que su compañero estará hablando a sus espaldas y lo enfrentará duramente, generando una tensa situación en la casona.

Volverías con tu ex? 2

El desmayo de La Guarén

Por otro lado, Yamila Reyna y Daniel Valenzuela llegarán a la casa para realizar una entretenida y romántica dinámica musical.

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Sin embargo, La Guarén sufrirá un repentino desmayo y será evacuada rápidamente, mientras que Nico Solabarrieta romperá en llanto y se sentirá culpable. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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