El Jardín de Olivia - Capítulo 291: Una señal de Oli

08 may. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 291 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) visitó a Luis Emilio (Alejandro Trejo) en la cárcel para que le ayude a encontrar al secuestrador de su hija. El empresario se mostró sorprendido con la noticia, pero prometió descubrir su identidad.

Aún con el apoyo de su padre, las horas pasaron sin tener noticias de la niña y Clemente perdió la paciencia.

En una desesperada llamada telefónica, le gritó a Franco (Emilio Edwards), amenazó con hablar la prensa e incluso matarlo con sus propias manos si algo le pasaba a Olivia (Violeta Silva).

El Jardín de Olivia / Mega

La respuesta del secuestrador

Barraza estuvo en casa de Vanessa (Begoña Basauri) y pudo descubrir muchas cosas sobre la vida de Clemente, así como la participación de Gabriel (Matías Oviedo) en la investigación del secuestro.

En respuesta al llamado de Walker, le envió un video en el que Olivia aparecía durmiendo plácidamente. Acto seguido, le advirtió que no aceptará más amenazas porque la seguridad de la pequeña está en sus manos.