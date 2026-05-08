Está sana y salva: Clemente recibió un video de Olivia en su cautiverio en EJDO

08 may. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 291 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) comenzaba a perder la esperanza de reencontrarse con su hija, cuando un video le hizo recuperar la fe.

Estaba junto a Diana (Nicole Espinoza) deprimido por la falta de noticias de Olivia (Violeta Silva). De pronto, Franco Barraza (Emilio Edwards) le mandó un video.

Olivia está bien

La cámara iba por el pasillo de una casa desconocida, deteniéndose en un libro de actividades similar al que Oli usaba en sus sesiones con Diana. Asimismo, un reloj les daba a entender que el registro era reciente.

El Jardín de Olivia / Mega

La imagen luego se trasladó a un domitorio, en cuya cama Olivia dormía con aspecto sereno. Al parecer, en su cautiverio ha sido bien cuidada.

"No vuelvas a amenazarme nunca más y no se te ocurra llevar este video a la prensa o va a ser lo último que vas a saber de tu hija", le dijo Barraza por medio de un mensaje de texto.