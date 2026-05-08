Un descontrolado Clemente realizó mortal amenaza contra Franco Barraza en El Jardín de Olivia

08 may. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 291 de El Jardín de Olivia, Barraza (Emilio Edwards) y Clemente (Pipo Gormaz) sostuvieron una tensa conversación por teléfono, luego de que Olivia (Violeta Silva) no regresara a casa tras el pago del rescate.

Desesperado por no tener noticias de que su hija está bien, Walker perdió el control pese a que la mayor recomendación de la policía era mantener la calma y no provocar al secuestrador.

"Escúchame, yo solamente necesito que me digas si mi hija está bien o no y si tú ni siquiera eres capaz de darme una señal, entonces yo me lo voy a tomar muy mal porque por ella soy capaz de hacer cualquier cosa", le dijo.

El Jardín de Olivia / Mega

Clemente está dispuesto a todo

Al otro lado de la línea, Barraza guardó silencio, enfureciendo todavía más a este padre.

"Si tú no me dices que mi hija está bien, yo soy capaz de ir a todos los medios de comunicación, denunciarte, y preocuparme de que no tengas libre escapatoria. Y si la policía no te encuentra, entonces te voy a encontrar y te juro por mi vida que soy capaz de matarte con mis propias manos", lanzó.