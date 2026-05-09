Es un hombre peligroso: Esto es todo lo que se sabe de Franco Barraza, el nuevo villano de El Jardín de Olivia

09 may. 2026 - 10:20 hrs.

Emilio Edwards arribó a El Jardín de Olivia con el rol de un enigmático villano que llegó a poner de cabeza el mundo de Clemente (Pipo Gormaz).

El intérprete es una cara conocida de las teleseries de la tarde, luego de participar en las primeras temporadas de Verdades Ocultas como Nicolás, el mejor amigo de Tomás Valencia, que pasa de engañarlo con su pareja a tener sentimientos por él.

El cambio para Edwards fue grande entre una ficción y otra, porque de un noble Nicolás pasó a Franco, un hombre conflictuado y que está dispuesto a todo por obtener venganza.

El Jardín de Olivia / Mega

¿Qué es lo que se sabe de su personaje?

Franco Barraza secuestró a la pequeña Olivia Walker (Violeta Silva) y pidió un millón de dólares de rescate, pero aunque Clemente pagó, la niña no fue liberada.

Barraza no está interesado en el dinero. Su verdadero motivo para llevarse a la pequeña es hacerle daño indirectamente a Luis Emilio (Alejandro Trejo), con quien tiene una desconocida cuenta pendiente.

Además, en medio de su conflicto con los Walker, chocó accidentalmente con Vanessa (Begoña Basauri). Con ella habló más sobre su pasado, ya que atesora mucho un anillo de matrimonio que lleva colgado al cuello.

Pertenece a su difunta esposa, quien fue asesinada tiempo atrás. ¿Será Luis Emilio el responsable de esta trágica pérdida y por eso busca venganza?

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