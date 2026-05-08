¡Todavía queda teleserie al aire! Elenco de El Jardín de Olivia se despide tras último día de grabaciones

08 may. 2026 - 17:10 hrs.

Pese a que El Jardín de Olivia sigue al aire, el elenco de la teleserie ya grabó las últimas escenas de la teleserie y las plataformas digitales de Mega estuvieron en el set para conocer sus reacciones en este adiós.

Cota Castelblanco y Jacinta Rodríguez (Nacha y Karina en la teleserie), lamentaron este final desde una de las locaciones.

"Yo creo que ustedes se preguntarán por qué tanto color y en realidad es porque, obviamente, uno se hace amigos, amigas. No es lo mismo verse todos los días, llegar, grabar; eso es lo entretenido de grabar producciones", dijo Castelblanco.

El Jardín de Olivia / Mega

"Que se termine de un día para otro es triste", secundó su pareja en la ficción.

Los villanos de El Jardín de Olivia también dicen adiós

Por su parte, Begoña Basauri (Vanessa) confesó haber derramado algunas lágrimas. "Sí, último día. Después de un año y medio, estoy con mucha nostalgia, mucha pena, anoche lloré. No quiero que se termine, no quiero dejar de ver a mis compañeros, no quiero dejar de ver al equipo".

¿Y qué dijo el mayor villano de El Jardín de Olivia? Alejandro Trejo, quien encarna a Luis Emilio Walker declaró que "queda bastante todavía al aire, pero hoy la producción termina".

"Compartimos muchos meses y, además, es una historia dura, difícil, compleja... Una teleserie que prácticamente no tiene humor, pero eso se sobrellevó justamente por eso, porque hay un buen equipo de trabajo, tanto en el elenco que lo disfrutamos mucho, ¿no? -ahí sí que había harto humor entre medio-", agregó.

En tanto, Ignacia Sepúlveda (Jessica) señaló estar "muy agradecida de esta teleserie, de este proyecto, agradecida de ustedes también, que al final todo esto es es para nuestro público".

El Jardín de Olivia todavía tiene mucho por delante en la historia y Cota Castelblanco invitó al público a no despegarse de la TV. "Estamos aquí grabando en el último día en un lugar que no les podemos decir, una escena, pero tremenda, así que para que la sigan viendo, va a estar muy entretenida".

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