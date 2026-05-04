Así viven Begoña Basauri, Cota Castelblanco y Alonso Quintero la detención de Luis Emilio en EJDO

04 may. 2026 - 19:00 hrs.

La detención de Luis Emilio (Alejandro Trejo) se convirtió en todo un acontecimiento, tanto en la ficción como fuera de ella. De hecho, los actores de El Jardín de Olivia celebraron al igual que los fanáticos de la teleserie.

Alonso Quintero con su personaje de Bastián fue uno de los más afectados por las maquinaciones del empresario y señaló tras bambalinas a Mega.cl que "desde el minuto uno yo lo estaba diciendo: 'Chiquillos, peguémonos la cachá, el pelao es malo, obvio'".

De hecho, ser el artífice de su detención fue uno de los momentos más satisfactorios para el actor, según confesó.

El Jardín de Olivia / Mega

"No sabes el placer que me dio cuando yo tenía que leer, que el viejo se está fugando y que yo tenía que llegar en mi jeep y chocarlo, darlo vuelta para poder detenerlo. Qué ganas de volver a grabar para grabar eso", declaró.

Otras dos víctimas de Luis Emilio

Lo mismo sucedió con Cota Castelblanco, quien en el rol de Ignacia incluso se cambió el apellido para desligarse de su padre "Preso y botado, solo. Yo creo que la gente en su casa, lo que más quería era ver a Luis Emilio así", aseguró la actriz.

¿Y qué pasa con Vanessa? La periodista vivió un arco de redención en el que pasó de cómplice a víctima de Walker y desde esa perspectiva, Begoña Basauri analizó la captura de su exjefe.

"Oficialmente cae por la muerte de Bernardita; eso es lo oficial. Pero viene una seguidilla de denuncias que no llegan a término: Leonor, Jessica, tantas y así una lista bastante larga. Igual hay una reparación de saber que está preso, aunque no sea por los delitos que cometió en contra de nosotras, así que acompáñenos porque finalmente Luis Emilio Walker cayó".

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