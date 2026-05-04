El Jardín de Olivia - Capítulo 287: La cinematográfica persecución a Clemente

04 may. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 287 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) tiene prohibido contactar a la policía por el secuestro de Olivia (Violeta Silva), así que su única alternativa fue pedir ayuda a Gabriel (Matías Oviedo).

Desesperado, salió de su casa, pero al poco andar se dio cuenta que un motociclista de negro lo seguía de cerca. Temiendo que la vida de su hija corra peligro, Walker despistó a su persecutor al entrar en el estacionamiento de su empresa y cambiar de vehículo.

Solo así pudo llegar ante el comisario para suplicar su colaboración. Sabiendo lo importante que es Olivia para Diana (Nicole Espinoza), Santana decidió postergar el viaje a Valdivia y hacer todo lo que esté en sus manos.

El Jardín de Olivia / Mega

Bastián vuelve a ser el héroe

Tal como sucedió con Jessica (Ignacia Sepúlveda) años atrás, Bastián (Alonso Quintero) volvió a salvar a una damisela en apuros.

En un bar conoció a una joven con la que hizo buenas migas. Cuando se iba del local, un hombre la abordó y Basti la defendió porque era lo correcto. Así fue como se dio cuenta que comparten muchas cosas en común.