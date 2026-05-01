El Jardín de Olivia - Capítulo 286: Oli está en peligro

01 may. 2026 - 18:12 hrs.

En el capítulo 286 de El Jardín de Olivia, Olivia (Violeta Silva) le revela a Clemente (Francisco Gormaz) que Nicole (Nicole Espinoza) se irá al día siguiente a Valdivia para iniciar una nueva vida, noticia que lo deja completamente descolocado.

Por otro lado, Ignacia (Cota Castelblanco) se reúne con Karina (Jacinta Rodríguez) para contarle que, finalmente, logró poner fin a su matrimonio con Joaquín (Francisco Dañobeitia).

Tras esto, la hija de Bernardita (Catalina Guerra) sorprende a la mujer que ama con una romántica propuesta que podría cambiar sus vidas.

El Jardín de Olivia / Mega

Oli está en peligro

Además, Clemente llega a su hogar y encuentra a Natalia amarrada y amordazada en la cocina, quien le revela que Olivia fue secuestrada.

Segundos más tarde, el empresario recibe mensajes amenazantes por parte del secuestrador, quien le exige que no llame a la policía si quiere que su hija esté a salvo.