Clemente le pedirá ayuda a Diana y Gabriel por el secuestro de Oli en el capítulo 287 de El Jardín de Olivia

01 may. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 287 de El Jardín de Olivia, Clemente (Francisco Gormaz) se dará cuenta de que un misterioso hombre en moto lo persigue, en medio del complejo escenario tras el secuestro de Olivia (Violeta Silva).

Ante esto, el empresario le pedirá ayuda a uno de sus colaboradores para intentar salir del radar de esta desconocida persona.

Clemente le pedirá ayuda a Diana y Gabriel por el secuestro de Oli

Minutos más tarde, y sin saber qué hacer, Clemente llegará hasta la casa de Diana (Nicole Espinoza), justo un día antes de que ella se vaya a vivir al sur del país.

El Jardín de Olivia / Mega

En el lugar, el empresario le pedirá a la mujer que ama que lo ayude a contactar a Gabriel (Matías Oviedo) para solicitarle apoyo.

"Perdón por molestarlos así pero ya no sé qué hacer, no puedo llamar a la policía y no sé a quién recurrir. Es la Oli, la secuestraron", expresará, dejando a ambos completamente atónitos.