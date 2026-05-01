Clemente recibió fuerte amenaza: Olivia fue secuestrada por desconocidos en El Jardín de Olivia

01 may. 2026 - 18:11 hrs.

En el capítulo 286 de El Jardín de Olivia, Clemente (Francisco Gormaz) llega a su hogar y encuentra a Natalia amarrada y amordazada en la cocina.

Tras ayudarla a liberarse, la mujer le revela al empresario que Olivia (Violeta Silva) fue secuestrada, situación que lo hace entrar en pánico.

Clemente recibe fuerte amenaza

Intentando procesar lo ocurrido, Clemente busca obtener más información de Natalia sobre quién estaría detrás del secuestro, con la intención de acudir a la policía.

El Jardín de Olivia / Mega

Sin embargo, en ese preciso momento recibe un amenazante mensaje relacionado con la niña.

"No llames a la policía, no le digas a nadie o no vas a volver a ver a tu hija. Espera instrucciones, haz lo que te diga y ella va a estar bien", lee Clemente en su celular.