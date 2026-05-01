Nacha impactó a Karina con romántica propuesta en El Jardín de Olivia: "Seamos una familia"
En el capítulo 286 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) se reúne con Karina (Jacinta Rodríguez) para contarle que logró poner fin a su matrimonio con Joaquín (Francisco Dañobeitia).
La noticia deja muy feliz a la pintora, sin imaginar lo que ocurriría después.
La inesperada propuesta de Nacha a Karina
Aprovechando que ambas están en la misma sintonía, la hija de Bernardita (Catalina Guerra) saca un anillo y le hace una romántica propuesta.
"Es una propuesta, más bien una invitación a que te vengas a vivir con nosotras y que seamos una familia, la Berni, tú y yo. Sé que es una decisión heavy, que tienes que pensar", expresa.
La noticia emociona profundamente a Karina, quien interrumpe a la mujer que ama para darle su respuesta. "No tengo nada que pensar, esto es lo más lindo que me pasó en la vida. Tú eres el amor de mi vida y quiero pasar el resto de mi vida contigo", manifiesta.Ve el capítulo en