Tras el secuestro de Olivia: Clemente intentará escapar de sospechoso motorista en el capítulo 287 de EJDO

01 may. 2026 - 18:41 hrs.

En el avance del capítulo 287 de El Jardín de Olivia, Clemente (Francisco Gormaz) tomará su camioneta tras enterarse de que Olivia (Violeta Silva) fue secuestrada.

Durante el trayecto, el empresario se dará cuenta de que un misterioso motorista lo persigue, situación que lo hará temer lo peor.

Debido a esto, el padre de la niña le pedirá ayuda a uno de sus colaboradores para poder salir del radar de esta desconocida persona.

El Jardín de Olivia / Mega

Clemente intentará escapar de sospechoso motorista

Tras ingresar a un estacionamiento, Clemente se cambiará de auto y le dirá al trabajador: "Después te voy a explicar ¿Ya? Necesito que salgamos de aquí lo antes posible y que no me vea nadie".

Finalmente, el empresario logrará salir del lugar mientras el motorista permanece atento a la salida de su camioneta, lo que le permitirá concretar su escape.