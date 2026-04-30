El Jardín de Olivia - Capítulo 285: Se decide la suerte de Luis Emilio Walker

30 abr. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 285 de El Jardín de Olivia, el abogado de Luis Emilio (Alejandro Trejo) estaba seguro de haber coimeado a los jueces que esa misma tarde dictaminarían la inocencia o culpabilidad del empresario.

Con gran cobertura de la prensa y la presencia de las principales víctimas de Walker entre el público, la fiscalía y la defensa se enfrentaron en sus alegatos finales. En este sentido, Nicolás Santibáñez (Claudio Ravanal) hizo un llamado a los magistrados a marcar un precedente: no permitir que un hombre con poder salga impune porque la justicia debe ser igual para todos.

Si bien no había pruebas concretas que confirmaran a Luis Emilio como autor de los crímenes que se le imputan, sí quedó constancia de los sobornos, manipulaciones y mentiras a su alrededor, lo que terminó por sellar su destino.

El Jardín de Olivia / Mega

La mudanza de Diana

A seis meses del fallo, Diana (Nicole Espinoza) preparó todas sus cosas porque se mudará a Valdivia junto a Gabriel (Matías Oviedo). De hecho, ya tienen una linda casa que los espera en el sur.

Pero aunque parece una situación idílica, la terapeuta no se ve feliz. Uno de sus últimos gestos fue despedirse de Olivia (Violeta Silva) porque podría no volverla a ver.