El Jardín de Olivia - Capítulo 284: Raúl se reencuentra con su familia

29 abr. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 284 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) volvió a ver la luz del sol. Dos años en la cárcel le habían hecho perder toda esperanza, pero la detención de Luis Emilio (Alejandro Trejo) cambió su suerte.

En las afueras del penal estaba toda su familia para esperarlo y darle un abrazo apretado, mientras que él agradeció su apoyo, incluso en los momentos más oscuros.

Además, este tiempo lejos le hizo pensar en Gloria (Francisca Gavilán). Por eso, le propuso iniciar una vida juntos, comprometiéndose a hacerla feliz y ella, amándolo en secreto desde hace años, aceptó encantada.

El Jardín de Olivia / Mega

Luis Emilio ya no es el jefe

Los reos sabían que el famoso empresario Luis Emilio Walker llegaba a hacerles compañía y quisieron darle una bienvenida acorde.

Un grupo de delincuentes exigió llevarles cigarros y él negó rebajarse a su nivel... mala decisión. Pronto notó cómo funcionan las cosas en prisión y si quiere sobrevivir, debe acatar órdenes.