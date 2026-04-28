El Jardín de Olivia - Capítulo 283: Un intocable por fin tras las rejas

28 abr. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 283 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) fue formalizado y no hubo forma de escapar. La gravedad y cantidad de delitos por los que se le acusa hicieron que el juez determinara su inmediato encarcelamiento.



Pese a reclamar privilegios por el peso de su apellido, el empresario conoció el duro trato en prisión. En tanto, Raúl (César Caillet) pudo saborear la libertad, después de estar dos años encerrado injustamente.

Diana hace una elección

Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) habían analizado la posibilidad de retomar su relación, pero las cosas cambiaron radicalmente.

El Jardín de Olivia / Mega

Gabriel (Matías Oviedo) arriesgó su propia vida por salvarla de las garras de Luis Emilio y ella no puede pagar sacrificio con abandono. Su lugar está junto a Santana.

Por eso, la terapeuta se acercó a la cama de hospital del comisario para decirle lo que tantas veces esperó oír: "Te amo".