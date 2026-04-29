Remecerán la historia: Gabriel Urzúa y Luis Dubó se suman a Reunión de Superados

29 abr. 2026 - 16:15 hrs.

Nuevos conflictos, secretos y relaciones tendrán los próximos episodios de Reunión de Superados con la llegada de Tomás Flores (Gabriel Urzúa) e Hingilberto Núñez (Luis Dubó).

La telenovela que encabeza la franja estelar continúa su éxito de sintonía y suma personajes que llegarán a remecer la historia del colegio Thomas Campbell.

La producción ha liderado en la franja estelar desde su inicio; y durante abril alcanza 672.434 personas promedio, superando a CHV que tiene 518.467, Canal 13 con 454.170 y TVN con 358.441 personas por minuto.

Nuevos personajes revolucionarán Reunión de Superados

Este lunes 4 se podrá ver el ingreso de Tomás Flores, personaje interpretado por Gabriel Urzúa, quien llega como profesor reemplazante del Quinto A. Exalumno del colegio, es hijo de una de las trabajadoras del aseo, lo que le permitió estudiar becado, aunque también lo convirtió en blanco constante de bullying por parte de una de sus compañeras de entonces: Teresita (Elisa Zulueta).

Reunión de Superados

"Ella era muy popular y él se sentía aparte, entonces era fácil reírse de él. Pero Tomás no es una persona mala onda, tiene buen corazón, aunque guarda algunas historias que irán saliendo en la trama", dice el actor.

Aunque no lo busque, Tomás chocará con Teresita, pues también hará la clase de Lenguaje y sus métodos de enseñanza, en que incluye la música, lo harán el profesor favorito de los estudiantes.

"Eso va a revolucionar al curso y también lo pondrá en el foco de los apoderados, porque rápidamente se distinguirá entre el resto del colegio", añade Urzúa.

En los próximos episodios también se suma Hingilberto Núñez Núñez, encarnado por Luis Dubó, quien resolverá uno de los grandes misterios de la vida de Tito (Claudio Castellón): qué sucedió con su padre.

Hingilberto es un hombre con un pasado complicado, marcado por varias entradas a la cárcel y una relación intermitente con el alcohol.

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La mamá de Tito, Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) le pidió que se mantuviera alejado para no afectar el desarrollo del niño y él respetó esa decisión, aunque de vez en cuando iba al estadio a apreciar de lejos el talento futbolístico de su hijo.

Su personalidad y estilo no pasarán inadvertidos en la vida de Tito y su entorno, mientras, poco a poco - y a su manera- Hingilberto intentará recuperar el vínculo con su hijo, abriéndose espacio en una relación que quedó en pausa por años.

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