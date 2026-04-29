¿Una posibilidad de volver? Renata no querrá perder contacto con Clemente en el capítulo 284 de EJDO

29 abr. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 284 de El Jardín de Olivia, Renata (Susana Hidalgo) le mintió a Clemente (Pipo Gormaz) sobre la culpabilidad de su padre en la muerte de Bernardita (Catalina Guerra), lo que terminó por sepultar su relación.

Sin embargo, ahora que Diana (Nicole Espinoza) decidió quedarse con Gabriel (Matías Oviedo), la fiscal podría tener una oportunidad de reconquistar su corazón.

En una llamada telefónica, Montes le dirá a Clemente que "para mí fue muy doloroso perder mi trabajo, pero más doloroso fue perderte a ti. Lo sé, yo sé que lo nuestro ya no tiene vuelta atrás, pero no sé, Clemente, quizás podríamos salir a comer un día. Nuestros hijos se llevan bien".

El Jardín de Olivia / Mega

Un panorama familiar

El padre de Olivia (Violeta Silva) verá con buenos ojos su propuesta: "Quizás después de que se calme el agua y que pase esta tormenta, podríamos retomar ese paseo al cerro que teníamos planeado con los niños, ¿te parece?".

Pero esta salida, ¿podría ser la semilla de una reconciliación?