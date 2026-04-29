¿Tratos con el juez? Abogado de Luis Emilio llegará con buenas noticias en el capítulo 285 de EJDO

29 abr. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 285 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) lleva cuatro meses en prisión. El tribunal estará a punto de determinar la culpabilidad o inocencia del empresario, así que su nuevo abogado debe allanar el camino para liberarlo.

De visita en la cárcel, el defensor se encontrará con Walker muy alterado. "¿Cómo quieres que esté, hue...? Cuatro meses metido en este basurero con olor a mier... Hay que salir de esta cueva", dirá de mal humor.

"Si todo sale como espero..."

Pero el abogado estaba en oscuras diligencias para garantizar un fallo beneficioso.

El Jardín de Olivia / Mega

"No fue nada, nada fácil, pero ya hicimos todas las gestiones con los magistrados. Significa que si todo sale como yo espero, esta misma tarde, usted se va para su casa", anunciará el profesional.

¿El dinero de Walker corromperá al juez? ¿Qué pasará con los Guerrero y todas las víctimas de Luis Emilio si sale libre?