Raúl vuelve a casa y emocionó a los suyos en El Jardín de Olivia: "La vida me dio una segunda oportunidad"

29 abr. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 284 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) salió de la prisión, deslumbrado por la luz del sol tras dos años encerrado injustamente.

Cuando pudo distinguir a las personas a su alrededor, vio a Diana (Nicole Espinoza), Samuel (Simón Beltrán), Gloria (Francisca Gavilán) y Karina (Jacinta Rodríguez) esperándolo afuera del recinto. Ellos nunca se rindieron, incluso cuando él mismo había perdido toda esperanza.

Por eso, la primera cosa que hizo fue abrazar a su familia en un momento cargado de emoción.

El Jardín de Olivia / Mega

"Demos vuelta a la página"

Una vez en casa, Raúl tomó la palabra porque Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) les robó la paz por demasiado tiempo.

"No quiero que gastemos ni un minuto más de nuestro tiempo hablando de ese viejo miserable, ¿sí? Quiero que demos vuelta a la página, que dejemos esto en el pasado, que disfrutemos este momento presente. (...) Gracias a ustedes la vida me dio una segunda oportunidad y les voy a estar eternamente agradecido por esto".