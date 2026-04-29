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Ya no es el jefe: Luis Emilio vivió un momento de terror con sus nuevos compañeros de celda en EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 284 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) tuvo un complicado primer encuentro con los reos de la cárcel. 

Acostumbrado a ser quien da las órdenes, esta vez se topó con delincuentes que le aclararon la nueva jerarquía tras las rejas: "Luchito Emilio Walker. Sé perfectamente que si no tení' cigarros, no te va a costarte na' conseguir uno. ¡Ya, partiste a buscarlo! Raspa, te dicen".

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Esto fue un ultraje para Walker, quien trató de hacerse respetar con arrogancia: "Mira, hue... yo me he enfrentado con picantes mucho más rígidos que voh'. Así que, si estás tratando de intimidarme, no lo vas a conseguir".

El Jardín de Olivia / Mega
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Las reglas de la cárcel amedrentan a Luis Emilio

Enfrentarlos fue un error. Lo superaban en número y, si se lo proponen, podrían hacer de su vida un infierno. 

"El Cazuela", su líder, lo doblegó con una sutil amenaza. "¿No quieres que te haga una visita en la noche en la capacha? Tienes que llevarte bien con todos. Ya vas a saber cómo funciona este barrio. Partiste a buscar lo que te pedí".

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