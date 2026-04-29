"¡Me equivoqué tanto!": Pepa le pide disculpas a Clemente por creer en Luis Emilio en El Jardín de Olivia

29 abr. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 284 de El Jardín de Olivia, Pepa (Katyna Huberman) se quedó a cargo de Olivia (Violeta Silva) mientras Clemente (Pipo Gormaz) se ocupa de todos los asuntos legales tras la detención de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Al tener un momento a solas con su exyerno, Josefina se sinceró: "Clemente, yo quería hablarte. No me puedo quedar tranquila. De verdad, siento que no es suficiente: te quería pedir disculpas otra vez".

"Miro atrás y siento que me equivoqué tanto. Yo confié ciegamente por Luis Emilio, me dejé influenciar por él y te generé muchos problemas a ti, a mi Oli y a la Diana también", agregó, recordando la orden de alejamiento que interpuso contra la terapeuta y su intento de quedarse con la custodia de Olivia.

El Jardín de Olivia / Mega

Clemente sin rencores

Para Clemente, todo es agua pasada y la perdonó de corazón.

"Pepa, de verdad, no es necesario. En ese momento, ninguno de nosotros sabía las atrocidades que podía llegar a hacer mi papá y yo sé que todo lo que hiciste, lo hiciste por el bien de la Oli, así que, de verdad no te preocupes", dijo tranquilizadoramente.