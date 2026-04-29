"¡Me equivoqué tanto!": Pepa le pide disculpas a Clemente por creer en Luis Emilio en El Jardín de Olivia
En el capítulo 284 de El Jardín de Olivia, Pepa (Katyna Huberman) se quedó a cargo de Olivia (Violeta Silva) mientras Clemente (Pipo Gormaz) se ocupa de todos los asuntos legales tras la detención de Luis Emilio (Alejandro Trejo).
Al tener un momento a solas con su exyerno, Josefina se sinceró: "Clemente, yo quería hablarte. No me puedo quedar tranquila. De verdad, siento que no es suficiente: te quería pedir disculpas otra vez".
"Miro atrás y siento que me equivoqué tanto. Yo confié ciegamente por Luis Emilio, me dejé influenciar por él y te generé muchos problemas a ti, a mi Oli y a la Diana también", agregó, recordando la orden de alejamiento que interpuso contra la terapeuta y su intento de quedarse con la custodia de Olivia.Ir a la siguiente nota
Clemente sin rencores
Para Clemente, todo es agua pasada y la perdonó de corazón.
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