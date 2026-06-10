El Jardín de Olivia - Capítulo 314: Una oferta seduce a los Guerrero

10 jun. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 314 de El Jardín de Olivia, Bastián (Alonso Quintero) buscó a Burgos (Juan Carlos Cáceres) en la cárcel. Quería que el exsubprefecto revele los crímenes cometidos por su padre porque sería la única forma de limpiar el nombre de Clemente (Pipo Gormaz).

Sin embargo, Burgos se negó a hablar para no involucrarse en los conflictos familiares de los Walker. Fue entonces que Elisa (Carla Medel) le rogó ayudarlo; a fin de cuentas, contribuyeron a dañar a Bastián y sus hermanos y es lo mínimo que pueden hacer.

El Jardín de Olivia / Mega

Luis Emilio hace una visita

Luis Emilio (Alejandro Trejo) llegó a la casa de los Guerrero, pero su visita no fue bienvenida. Diana (Nicole Espinoza) y su familia intentaron expulsarlo y hasta Gabriel (Matías Oviedo) lo amenazó con un arma. Aún así, el empresario se quedó.

Tenía un trato que ofrecerles: los dejará en paz, si a cambio ellos no intervienen más en los conflictos que tiene con sus hijos.

Todos estaban de acuerdo, salvo Diana. De ella dependerá el futuro de su familia.