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Golpe inesperado: Juez dará su fallo respecto a cargos contra Luis Emilio en el capítulo 285 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 285 de El Jardín de Olivia, el fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal) dará todo de sí en el alegato final contra Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo).

Ante el juez, señalará que es importante condenarlo porque marcaría el "precedente de que la ley chilena no distingue entre apellidos, cargos o fortunas, porque cuando lo hace deja de ser justicia y se convierte en un privilegio".

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¿Qué dictaminará el juez?

Los hijos de Luis Emilio estarán preocupados por la resolución, porque saben que su padre cuenta con el poder suficiente para comprar las instituciones. 

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No estarán mal encaminados, ya que el magistrado indicará en la sala que "este tribunal constata que no existe prueba directa de que el acusado Luis Emilio Walker haya ejecutado materialmente el homicidio ni impartido una orden expresa para su comisión".

Al escuchar sus palabras, Luis Emilio cantará victoria, seguro de que su tiempo en la cárcel se acabó. 

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