"Lo último que voy a hacer": Franco intentará terminar se relación con Luis Emilio en el capítulo 316 de EJDO

12 jun. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 316 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) descubrió la naturaleza depredadora de Luis Emilio (Alejandro Trejo) gracias al relato de Vanessa (Begoña Basauri) y él, que perdió a su propia esposa por una situación similar, ya no querrá seguir bajo sus órdenes.

El exdetective irá a la casa de Walker para comprometerse en la búsqueda de Clemente (Pipo Gormaz), pero ya no habrá más trabajos.

"Voy a encontrar a su hijo, pero es lo último que voy a hacer por usted", le dirá.

El Jardín de Olivia / Mega

La contraoferta de Luis Emilio

Sin embargo, el empresario no es alguien a quien abandonan y si él quiere contar con alguien, lo retiene a su lado, ya sea por la razón o la fuerza.

"Estimado Franco, tenemos tanto por delante. Mira, yo estoy a horas de recuperar todos mis negocios y voy a necesitar a alguien de confianza a mi lado, una mano derecha y quiero que seas tú esa persona", ofrecerá a cambio.