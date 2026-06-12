"Lo último que voy a hacer": Franco intentará terminar se relación con Luis Emilio en el capítulo 316 de EJDO
En el avance del capítulo 316 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) descubrió la naturaleza depredadora de Luis Emilio (Alejandro Trejo) gracias al relato de Vanessa (Begoña Basauri) y él, que perdió a su propia esposa por una situación similar, ya no querrá seguir bajo sus órdenes.
El exdetective irá a la casa de Walker para comprometerse en la búsqueda de Clemente (Pipo Gormaz), pero ya no habrá más trabajos.
"Voy a encontrar a su hijo, pero es lo último que voy a hacer por usted", le dirá.Ir a la siguiente nota
La contraoferta de Luis Emilio
Sin embargo, el empresario no es alguien a quien abandonan y si él quiere contar con alguien, lo retiene a su lado, ya sea por la razón o la fuerza.
"Estimado Franco, tenemos tanto por delante. Mira, yo estoy a horas de recuperar todos mis negocios y voy a necesitar a alguien de confianza a mi lado, una mano derecha y quiero que seas tú esa persona", ofrecerá a cambio.Ve el capítulo en