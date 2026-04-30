Tras concretar su divorcio: Ignacia realizará emotiva propuesta a Karina en el capítulo 286 de EJDO

30 abr. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 286 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) recibirá una confirmación largamente esperada: su matrimonio con Joaquín (Francisco Dañobeitia) se acabó.

Para contarle a Karina (Jacinta Rodríguez) elegirá el lugar donde nació su amor. "Estamos listas. Oficialmente soy una madre soltera divorciada", dirá Nacha en la misma plaza en la que trabajaron juntas.

Una sorpresa que dejará a Karina sin palabras

La primera reacción de la pintora será abrazarla con alivio. Esperaron mucho por este momento y Joaquín nunca se caracterizó por hacerles las cosas fáciles, pero un detalle hará de esa tarde algo mucho más memorable.

El Jardín de Olivia / Mega

La hija de Bernardita (Catalina Guerra) sacará un pequeño estuche de su bolsillo y se lo entregará a Karina.

"Ábrelo. Es una propuesta", dirá ofreciéndole un anillo.