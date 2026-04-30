Entre lágrimas de felicidad: Luis Emilio fue condenado a presidio perpetuo por sus crímenes en EJDO

30 abr. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 285 de El Jardín de Olivia, las cosas se pusieron tensas en la sala de tribunales cuando el juez indicó que no había pruebas directas de la participación de Luis Emilio (Alejandro Trejo) en la muerte de Bernardita (Catalina Guerra).

Walker celebró junto a su abogado, pensando en lo que haría como hombre libre. "Mira la cara de estos infelices, no se la veían venir", dijo con tono burlón sobre los Guerrero y sus propios hijos, conmocionados ante la posibilidad de una absolución.

Diana por fin obtiene justicia

Pronto, el rumbo del fallo cambió.

El Jardín de Olivia / Mega

El magistrado dictaminó que "sí se logró acreditar que el acusado planificó, financió y dirigió el delito por medio de terceros, configurándose su autoría intelectual. (...) Este tribunal condena a Luis Emilio Walker como autor de homicidio calificado, poniéndole la pena de presidio perpetuo simple".

Diana (Nicole Espinoza) y Gloria (Francisca Gavilán) se largaron a llorar y los abrazos se multiplicaron entre los asistentes. Walker finalmente fue condenado, pese a todo su privilegio y poder.