Buscan un nuevo comienzo: Diana y Gabriel alistan su mudanza a Valdivia en El Jardín de Olivia

30 abr. 2026 - 18:07 hrs.

En el capítulo 285 de El Jardín de Olivia, se cumplieron seis meses desde la condena de Luis Emilio (Alejandro Trejo), tiempo suficiente para que Diana (Nicole Espinoza) y Gabriel (Matías Oviedo) quisieran iniciar su nueva vida juntos.

Este comienzo será en Valdivia porque la pareja quería alejarse del ajetreo y recuerdos que les trae la ciudad. De hecho, la terapeuta renunció a su trabajo y fue ampliamente recomendada por sus colegas para encontrar un nuevo puesto en la capital de la región de Los Ríos.

¿Estás contenta con esto?

Al día siguiente ya estarían en su nuevo hogar y los trabajos están en camino para hacerlo más acogedor. Pero la voz de Diana al teléfono no sonaba tan entusiasmada como Santana desearía.

El Jardín de Olivia / Mega

"Mi amor, tú estás contenta con esto, ¿no?", preguntó el comisario. Ella se quedó en silencio unos segundos porque vio un portarretrato con la imagen de Clemente (Pipo Gormaz) y Olivia (Violeta Silva) entre sus cosas.

"Sí, sí que estoy contenta. Ese ascenso es una tremenda oportunidad para ti y a mí me va a hacer súper bien cambiar de aire, así que, ¿cómo no voy a estar contenta? Por supuesto que sí", respondió la terapeuta sin mucha convicción.