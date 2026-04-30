Los hermanos Walker regresaron al conglomerado en medio de fuertes cuestionamientos de la prensa en EJDO

30 abr. 2026 - 18:04 hrs.

En el capítulo 285 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) y sus hermanos volvieron al alto mando de la empresa, a petición de los miembros del directorio.

Sin embargo, asumir esta responsabilidad se convirtió en un desafío, pues debían cambiar todas las malas prácticas que Luis Emilio (Alejandro Trejo) había instaurado en los cimientos del conglomerado.

Los tres organizaron una conferencia de prensa, acompañados de ejecutivos y miembros del consejo, para anunciar las nuevas políticas de protección a los trabajadores y el medioambiente, además de buenas prácticas económicas, todo bajo un nuevo nombre: Grupo Vial.

El Jardín de Olivia / Mega

Los periodistas no olvidan

Lo que en el papel parecía un borrón y cuenta nueva no lo fue para los periodistas. Una de ellas, en particular, recordó el largo listado de delitos, omisiones y presiones a los medios de comunicación para silenciar los escándalos de Luis Emilio.

"¿Cómo pretende que el país le crea este cambio, si la empresa queda en manos de los hijos de un empresario corrupto y asesino?", cuestionó la reportera, generando un incómodo intercambio de miradas entre Clemente, Ignacia (Cota Castelblanco) y Bastián (Alonso Quintero).