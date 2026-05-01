"¿Estás segura?": Gloria cuestionará a Diana por su viaje a Valdivia en el capítulo 286 de El Jardín de Olivia

01 may. 2026 - 09:10 hrs.

En el avance del capítulo 286 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) tendrá todo listo para partir a Valdivia junto a Gabriel (Matías Oviedo), pero alguien de su familia no estará segura de que sea la mejor decisión.

Gloria (Francisca Gavilán) conoce bien a su sobrina y querrá confirmar la mudanza antes de que sea muy tarde para arrepentirse. "No puedo no preguntarte si estás segura de lo que estás haciendo", dirá.

La presencia de Clemente sigue junto a Diana

La terapeuta no se tomará a bien los cuestionamientos e insistirá en que todo está bien: "Por supuesto que estoy segura. Llevamos un montón de tiempo planeando este viaje con el Gabo, ¿cómo no voy a estar segura? Estoy muy contenta".

El Jardín de Olivia / Mega

Pero las palabras de Diana no servirán para convencerla.

"Ah, muy contenta... avísale a tu cara, entonces. Te vi como te quedaste ahí mirando Clemente; tú sigues enamorada de él", afirmará la peluquera.