Mostró su cara: Vanessa y el secuestrador de Oli tuvieron inesperado accidente de tránsito en EJDO

04 may. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 287 de El Jardín de Olivia, el presunto secuestrador de Olivia (Violeta Silva) se cansó de esperar a que Clemente (Pipo Gormaz) saliera del estacionamiento y emprendió regreso en su moto.

En medio de esta maniobra es que colisionó con el auto de Vanessa (Begoña Basauri).

El Jardín de Olivia / Mega

Vanessa quiere soluciones

La periodista salió preocupada de su vehículo para comprobar si el otro conductor estaba bien, mientras el motorista solo quería retomar rumbo e irse lo más rápido posible.

"¡Mira cómo me dejaste el auto, me va a costar carísimo!", dijo Vanessa al ver los rayones en el capó. Por eso no iba a permitir que se marchara sin solucionar este problema primero. Apagó el motor de la moto y le exigió llamar al seguro porque de otra manera, Carabineros tendría que mediar.

Con tal de evitar la presencia policial, este hombre se quitó el casco y reveló su rostro.