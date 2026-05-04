Mostró su cara: Vanessa y el secuestrador de Oli tuvieron inesperado accidente de tránsito en EJDO
En el capítulo 287 de El Jardín de Olivia, el presunto secuestrador de Olivia (Violeta Silva) se cansó de esperar a que Clemente (Pipo Gormaz) saliera del estacionamiento y emprendió regreso en su moto.
En medio de esta maniobra es que colisionó con el auto de Vanessa (Begoña Basauri).
Vanessa quiere soluciones
La periodista salió preocupada de su vehículo para comprobar si el otro conductor estaba bien, mientras el motorista solo quería retomar rumbo e irse lo más rápido posible.Ir a la siguiente nota
"¡Mira cómo me dejaste el auto, me va a costar carísimo!", dijo Vanessa al ver los rayones en el capó. Por eso no iba a permitir que se marchara sin solucionar este problema primero. Apagó el motor de la moto y le exigió llamar al seguro porque de otra manera, Carabineros tendría que mediar.
Con tal de evitar la presencia policial, este hombre se quitó el casco y reveló su rostro.Ve el capítulo en