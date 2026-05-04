Clemente suplicó la ayuda de Gabriel: Diana y el comisario se comprometieron en el rescate de Oli en EJDO

04 may. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 287 de El Jardín de Olivia, la familia Guerrero estaba en plena comida de despedida de Diana (Nicole Espinoza) y Gabriel (Matías Oviedo), cuando Clemente (Pipo Gormaz) apareció.

Angustiado, Walker solo quería hablar con el comisario Santana lo antes posible y, por privacidad, lo hicieron pasar a una habitación.

"Perdón por molestarlos así, pero ya no sé qué hacer. No puedo llamar a la policía y no sé a quién recurrir... Es la Oli, la secuestraron", reveló Clemente para sorpresa de la terapeuta y el detective.

El Jardín de Olivia / Mega

Gabriel instruye a Clemente

Después de dar los detalles sobre el rapto de Olivia (Violeta Silva), Gabriel intentó deducir quién querría hacerle daño. Lo único seguro es que el o los criminales detrás del secuestro lo tienen muy vigilado y no puede levantar ninguna sospecha de que estuvieron en contacto.

"Te vamos a ayudar. Te voy a contactar a Ayala, es un detective de confianza, de confianza mío, para mantener este caso en máxima discreción. (...) Sé que es difícil, Clemente, pero tienes que mantener la sangre fría, hacer exactamente todo lo que te digan ellos y no se lo puedes contar a nadie, ni siquiera a tus hermanos", aconsejó Santana.