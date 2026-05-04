¡Le dirá "mi amor"! Diana demostrará que no se olvida de Clemente en el capítulo 288 de El Jardín de Olivia

04 may. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 288 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) llamará a Clemente (Pipo Gormaz) para demostrarle su apoyo en estos momentos críticos.

"Quiero que sepas que estoy acá. También tienes que saber que el Gabo está de cabeza en todo esto, que él lo único que está haciendo es tratar de averiguar con todo dónde está la Oli, ¿sí?", mencionará la terapeuta a Walker, quien agradecerá su gesto.

La reacción de Diana ante el dolor de Clemente

Completamente quebrado, Clemente se recostará en la cama de Olivia (Violeta Silva), desesperado por el bienestar de su hija.

El Jardín de Olivia / Mega

"Yo en este momento estaría dándole un besito de buenas noches y le estaría dejando su librito de botánica en su velador. Diana, yo en verdad no sé qué hacer. Siento que me estoy muriendo por dentro", revelará con un hilo de voz.

Será entonces que ella no podrá negar sus sentimientos y de manera inconsciente dirá: "tranquilo, mi amor".