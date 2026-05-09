Con Miguelito como gato de la fortuna: Chofi estalla de rabia al escuchar el nombre de la expareja de Tapia

09 may. 2026 - 00:21 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) compartió una particular celebración junto a Tapia (Patricio Fuentes) y su madre (Belén Mora) en un restaurante de comida china.

Apenas llegaron al lugar, fueron recibidos por un singular gato de la fortuna interpretado por Miguelito, quien permaneció durante todo el sketch moviendo su brazo derecho.

La mamá de Tapia volvió a mencionar a Mirita

Ya instalados en la mesa, la madre del policía le preguntó a su hijo cuándo tendría un bebé, agregando que ya conocía a una mujer "elegante", "inteligente" y "con risa delicada". Esto ilusionó por completo a Chofi, quien pensó que se refería a ella.

Detrás del Muro / Mega

"Yo creo, mi Julito mío, que esa mujer usted la tiene casi al frente de sus ojos y esa mujer es la Mirita", expresó, haciendo alusión a la expareja de Tapia.

La declaración generó una evidente incomodidad en Chofi, quien reaccionó diciendo: "Vieja conche...", desatando carcajadas entre el público.