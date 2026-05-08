Ministro "Quiroz" le niega presupuesto al Presidente en Detrás del Muro: Chofi le gritó que se baje el sueldo
En los mejores momentos de Detrás del Muro, el Presidente (Juan Pablo Bastidas) protagonizó un divertido momento en La Nueva Moneda mientras conversaba con el Ministro "Quiroz" (Gustavo Becerra) sobre los recortes presupuestarios.
Todo comenzó cuando la autoridad reveló sus intenciones de sorprender a su esposa, María Pía, con un especial panorama por el Día de la Madre.
Sin embargo, el ministro rápidamente le advirtió que no era posible, ya que como Gobierno estaban obligados a reducir gastos.
El minuto de confianza de Chofi
En ese momento, Chofi (Paola Troncoso) le pidió un minuto de confianza al Presidente para decirle que debía hacerle un buen regalo a su esposa. No obstante, él le respondió que eso no era posible debido al presupuesto del Gobierno.
Ante esto, Chofi apuntó directamente contra "Quiroz" y lanzó: "¡Que se recorte el sueldo el hue..!", provocando que el ministro respondiera a lo lejos: "¡Ni cagan…! ¡Ni cagan…!", desatando las risas entre los presentes.Ve el capítulo en
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