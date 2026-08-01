"¿Qué chu... te has creído?": El feroz encontrón entre Chofi y la expolola del cabo Tapia en Detrás del Muro

01 ag. 2026 - 00:00 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, el cabo Tapia (Patricio Fuentes) fue sorprendido por la llegada de su expolola La Mirita (Sandra Donoso).

La joven se quedó sola con el escolta del presidente Kast, quien, con nervios, intentó escapar de sus intentos de coqueteo.

Sin embargo, todo fue interrumpido por Chofi (Paola Troncoso), quien la encaró por sus dobles intenciones.

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"Escúchame bien lo que te voy a decir, porque aquí hay harta diferencia en carne. Que el Tapia decida con quien de las dos se queda", contestó el antiguo amor.

Cansada de la presencia de La Mirita, Chofi hizo un fuerte descargo: "Yo no voy a aguantar que vo vengai a echarme la cañería encima, ¿qué chu… te has creído?".

"Sabí lo que me cuesta a mí agarrarte del pellejo del poto y lanzarte por el balcón y, mientras vai cayendo, yo bajo las escaleras y, antes que caigas, voy a estar esperando para pegarte la mansa patá en la raja", remató.