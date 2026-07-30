¡Con Diego Muñoz como invitado! No te pierdas este viernes 31 de julio un nuevo capítulo de Detrás del Muro
¡Atención, fanáticos del humor! Este viernes 31 de julio se vivirá un nuevo capítulo de Detrás del Muro, el exitoso espacio de Mega que semana a semana conquista al público con sus sketches, personajes y momentos de diversión.
Como ya es tradición, esta nueva entrega contará con un invitado especial que se sumará a las distintas rutinas del programa y acompañará a Kike Morandé en una noche cargada de humor.
En esta oportunidad, el invitado será el actor Diego Muñoz, protagonista de la próxima teleserie nocturna Prohibida Obsesión.
¿A qué hora se emitirá Detrás del Muro?
El nuevo capítulo de Detrás del Muro se emitirá este viernes 31 de julio, a las 22:10 horas, inmediatamente después de Meganoticias Prime.
Podrás disfrutar de esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y también en Mega.cl.
Leer más de