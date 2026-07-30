¡Con Diego Muñoz como invitado! No te pierdas este viernes 31 de julio un nuevo capítulo de Detrás del Muro

30 jul. 2026 - 09:30 hrs.

¡Atención, fanáticos del humor! Este viernes 31 de julio se vivirá un nuevo capítulo de Detrás del Muro, el exitoso espacio de Mega que semana a semana conquista al público con sus sketches, personajes y momentos de diversión.

Como ya es tradición, esta nueva entrega contará con un invitado especial que se sumará a las distintas rutinas del programa y acompañará a Kike Morandé en una noche cargada de humor.

En esta oportunidad, el invitado será el actor Diego Muñoz, protagonista de la próxima teleserie nocturna Prohibida Obsesión.

Detrás del Muro / Mega

¿A qué hora se emitirá Detrás del Muro?

El nuevo capítulo de Detrás del Muro se emitirá este viernes 31 de julio, a las 22:10 horas, inmediatamente después de Meganoticias Prime.

Podrás disfrutar de esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y también en Mega.cl.

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