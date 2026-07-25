Imitación de Miguelito a Shakira hizo estallar de risa a Pancho Retamal en el React de Detrás del Muro

25 jul. 2026 - 00:02 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Pancho Retamal no pudo contener la risa al presenciar la inesperada aparición de Shakira durante la exposición de estatuas de cera de la Nueva Moneda.

Todo comenzó cuando el guía del recorrido presentó la figura de la cantante colombiana, asegurando que había sido creada con la más moderna tecnología e incluso con "inteligencia artificial".

Pancho Retamal estalla en risas con la imitación de Miguelito

La gran sorpresa llegó cuando se reveló que la supuesta estatua de cera era en realidad Miguelito, quien caracterizado como Shakira realizó una divertida imitación de la artista.

Detrás del Muro / Mega

A continuación, el comediante interpretó un curioso lip sync de la canción "Suerte (Whenever, Wherever)", recreando los característicos movimientos de la superestrella colombiana.

La particular presentación desató las carcajadas de Pancho Retamal y del público presente en el estudio, convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos del capítulo.