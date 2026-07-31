"¡No, es mentira!": Doctor Delano hace estallar de la risa a Pancho Retamal en el React de Detrás del Muro

31 jul. 2026 - 23:30 hrs.

En los mejores momentos del React de Detrás del Muro, Pancho Retamal no pudo contener la risa con el divertido sketch protagonizado por el doctor Delano (Miguelito) y el doctor Almendras (Beto Espinoza).

Al Cesfam llegó un complicado paciente alérgico a los frutos secos (Gustavo Becerra), quien buscaba acabar con sus rochas que invadían todo su cuerpo.

Producto de las dificultades de propinarle una dosis de corticoides, el doctor Almendras debió recurrir a la ayuda de sus colegas.

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Pancho Retamal estalla en risas con el doctro Delano

Luego de múltiples intentos fallidos, los profesionales manifestaron que la única forma era utilizar un supositorio. Sin embargo, el único capacitado era el doctor Delano (Miguelito).

Fue así que comenzó a desvestirse y aplicarse gel hidratante. "¡No, es mentira que va a hacer eso!", dijo Pancho al verlo.

Sin más preámbulo, entre los doctores tomaron a Delano y lo lanzaron al paciente, provocando que Pacho Retamal gritara: "¡Por Dios!".