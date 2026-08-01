Diego Muñoz vive incómoda sesión con el psicólogo Raúl del Peral en Detrás del Muro: Terminó de la peor forma

01 ag. 2026 - 00:26 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Diego Muñoz acudió a la consulta del psicólogo Raúl del Peral (Toto Acuña).

Durante la sesión, el actor le manifestó que estaba con ataques de nervios, en especial cuando lo reconocían en la calle y pedían autógrafos.

La incómoda consulta de Diego Muñoz con Raúl del Peral

Para mala fortuna de Muñoz, Del Peral dejó su lado profesional y manifestó su admiración, aunque no de una manera agradable. Y es que le jugó una broma al pedirle más de una prueba física.

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Cuando no parecía ser peor, el psicólogo hizo ingresar a su madre a la consulta, puesto que era una fan del actor. La mujer, sin descaro e incomodando de sobremanera a Diego Muñoz, le pidió un saludo.

Fue en ese momento en que se dio cuenta de que no era la persona que ella esperaba (Daniel Muñoz), subiendo y bajando en garabatos a Raúl del Peral y al actor.