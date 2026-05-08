Interpretada por Ingrid Cruz: "Sor Rita" saca carcajadas con un chiste subido de tono en Detrás del Muro

08 may. 2026 - 23:18 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, la invitada Ingrid Cruz se hizo presente en el sketch Reunión de Apoderados.

La destacada actriz interpretó a "Sor Rita", una monja que había dejado de fumar y que realizó diversos chistes de doble sentido relacionados con quitarse “el hábito”.

El chiste de Ingrid Cruz sobre monjas

Más adelante, el personaje de Cruz pidió autorización a los otros apoderados para contar un chiste.

En ese momento, Kike Morandé advirtió que el comentario podría ser subido de tono. Pese a ello, la actriz decidió continuar.

Detrás del Muro / Mega

"Habían unas monjitas. Estaban haciendo unas empanadas. Y la hermana amasaba y amasaba, y la madre superiora que estaba picando la cebolla dice: '¡Pico para todos!'", expresó, desatando carcajadas entre los presentes.