Interpretada por Ingrid Cruz: "Sor Rita" saca carcajadas con un chiste subido de tono en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, la invitada Ingrid Cruz se hizo presente en el sketch Reunión de Apoderados.
La destacada actriz interpretó a "Sor Rita", una monja que había dejado de fumar y que realizó diversos chistes de doble sentido relacionados con quitarse “el hábito”.
El chiste de Ingrid Cruz sobre monjas
Más adelante, el personaje de Cruz pidió autorización a los otros apoderados para contar un chiste.
En ese momento, Kike Morandé advirtió que el comentario podría ser subido de tono. Pese a ello, la actriz decidió continuar.Ir a la siguiente nota
"Habían unas monjitas. Estaban haciendo unas empanadas. Y la hermana amasaba y amasaba, y la madre superiora que estaba picando la cebolla dice: '¡Pico para todos!'", expresó, desatando carcajadas entre los presentes.Ve el capítulo en
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