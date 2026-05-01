Pino Chef hace bailar al presidente con una curiosa danza en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, Pino Chef (Beto Espinoza) se hizo presente en el sketch La Nueva Moneda.
Tras recibir el llamado del presidente (Juan Pablo Bastidas), el cocinero apareció junto a sus dos garzones para realizar una pausa activa, en el que incluso participó su jefe.
"Me encantan las juntas"
Luego de finalizar el baile, la máxima autoridad le comentó a Pino Chef que le gustaría organizar un asado para todos sus trabajadores, en el contexto del Día del Trabajador.
Ante esto, el cocinero respondió: "Me encanta, me encanta porque me encantan las juntas", provocando carcajadas en el estudio.
Siguiendo con la conversación, el presidente señaló que la idea surgió de forma espontánea, lo que fue aprovechado por el chef para lanzar otro chiste. "O sea, que podemos decir que esta fue una idea de golpe", comentó, generando risas entre los presentes.Ve el capítulo en
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