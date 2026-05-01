"Me han contando que tiene...": Chapu revela 'secreto' de Fernando Godoy en El Cesfam de Detrás del Muro

01 may. 2026 - 22:58 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Francisco Puelles participó en el sketch El Cesfam.

El actor se interpretó a sí mismo en el centro de salud, relatando que había sufrido una caída de un caballo que le provocó un golpe en uno de sus glúteos.

La presencia de "Chapu" generó gran interés entre las trabajadoras del lugar, quienes incluso le pidieron una selfie mientras tenía descubierta la zona afectada.

Detrás del Muro / Mega

Chapu revela secreto de Fernando Godoy

Tras esto, las trabajadoras le hicieron una pregunta íntima a Francisco Puelles sobre Fernando Godoy, justo cuando el aludido se encontraba en el lugar interpretando a otro personaje.

Con humor, Chapu respondió: "La verdad no sabría qué decirle, solo me han contado que tiene hemorroides", lo que desató la indignación de Godoy y las carcajadas del público presente.