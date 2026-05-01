"Tu mamá me cayó como la callam..": Chofi estalla de furia por comentario sobre la expareja de Tapia
En los mejores momentos de Detrás del Muro, el presidente (Juan Pablo Bastidas) realiza un asado con todos los trabajadores de La Nueva Moneda, instancia en la que incluso participa la madre de Tapia (Belén Mora).
Durante el evento, la mamá del policía aprovecha el momento para dedicarle buenos deseos a su hijo, haciendo alusión a Mirita, su expareja.
"Yo espero que se cumpla mi sueño de ver a mi Julito mío que se case con una mujer maravillosa, trabajadora, que lo quiera de verdad, una mujer de esfuerzo como la Mirita", expresa.
El momento de furia de Chofi
Estas palabras generan la indignación de Chofi (Paola Troncoso), quien comienza a lanzar ácidos comentarios frente a todos los presentes.
"Estoy chata de todos ustedes, me voy de La Moneda. Y a vo’ Tapia, no quiero verte nunca más. Salpica de mi vida y te voy a decir una hue.. y no te la voy a decir con nadie. Tu mamá me cayó como la callam..", expresa, sumamente furiosa.Ir a la siguiente nota
Finalmente, Chofi despierta en una silla de La Nueva Moneda y se da cuenta de que todo lo que vivió fue un sueño.Ve el capítulo en
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