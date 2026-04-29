Terminó dentro del ataúd: La insólita despedida de "Neme" en sketch sobre el funeral de Pancho Saavedra

29 abr. 2026 - 11:00 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Francisco Saavedra fue el protagonista del primer sketch del capítulo, ambientado en su propio funeral.

Al evento asistieron diversas personalidades del mundo de la televisión, entre ellas "Tonka" (Belén Mora) y "Neme" (Miguelito).

Miguelito se despide de Pancho Saavedra

Tras dedicarle unas palabras, "Neme" le pidió a los presentes: "Oigan, disculpen, pero ¿Me dejarían verlo de cerca para poder despedirme por última vez?".

Detrás del Muro / Mega

En un comienzo, "Tonka" le respondió que no era posible. Sin embargo, ante la insistencia, otro de los presentes decidió meterlo dentro del ataúd junto al supuesto cuerpo de Saavedra, desatando carcajadas entre el público.

Luego, hicieron su aparición "Pamela Díaz" (Rossy Rossy), "Don Francisco" (Beto Espinoza) y "Junior Playboy" (Toto Acuña), quienes también aportaron con curiosas intervenciones que hicieron reír a la audiencia.