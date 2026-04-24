¿Le pedirá pololeo? Chofi intenta que Tapia formalice su relación en Detrás del Muro

24 abr. 2026 - 23:58 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) citó a Tapia (Patricio Fuentes) a las afueras de La Nueva Moneda para hacerle una importante petición amorosa.

Nerviosa, la trabajadora de la casa presidencial confesó: "Nosotros nos conocemos hace harto tiempo. Y usted sabe lo que yo siento por usted. Sabe que usted es muy especial para mí. Y que nosotros podríamos..".

Sin embargo, justo en el momento culmine, un vendedor de pelotas interrumpió su discurso, lo que la hizo estallar de furia.

Detrás del Muro / Mega

Chofi intenta formalizar su romance

Tras esto, Chofi trató de concretar su petición en reiteradas ocasiones, aunque siempre era interrumpida por algún vendedor que pasaba por el lugar.

Finalmente, la trabajadora de La Nueva Moneda se armó de valor y le preguntó directamente a Tapia cuándo le pediría pololeo. Sin embargo, una vez más fue interrumpida por un hombre que vendía caramelos gritando "el día del loly", provocando carcajadas entre los presentes.