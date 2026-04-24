Usará a Diana como rehén: Luis Emilio intentará evadir su captura en el capítulo 282 de El Jardín de Olivia

24 abr. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 282 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) irán lo más rápido posible a la casa de Luis Emilio (Alejandro Trejo) con tal de evitar que se escape.

Santana (Matías Oviedo) estará en el cuartel, pero se aprontará a salir rogándole a la terapeuta no exponerse al peligro: "Por favor, te lo pido, no hagas nada para detenerlo. De ese tipo se puede esperar cualquier cosa".

El Jardín de Olivia / Mega

Luis Emilio tomará medidas extremas

Diana no escuchará esta súplica. Al llegar junto a Clemente, descubrirán que el empresario prepara los papeles para huir y ella se interpondrá para evitar la fuga.

En un momento de descuido, Diana desviará la mirada y será tomada como rehén por Luis Emilio. Apuntándole con una pistola en la cabeza, Walker le ordenará a su hijo dejarlo salir si no quiere que la vida de su amada corra peligro.

¿Qué hará Clemente? ¿Luis Emilio se saldrá nuevamente con la suya?