Usará a Diana como rehén: Luis Emilio intentará evadir su captura en el capítulo 282 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 282 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Clemente (Pipo Gormaz) irán lo más rápido posible a la casa de Luis Emilio (Alejandro Trejo) con tal de evitar que se escape.
Santana (Matías Oviedo) estará en el cuartel, pero se aprontará a salir rogándole a la terapeuta no exponerse al peligro: "Por favor, te lo pido, no hagas nada para detenerlo. De ese tipo se puede esperar cualquier cosa".
Luis Emilio tomará medidas extremas
Diana no escuchará esta súplica. Al llegar junto a Clemente, descubrirán que el empresario prepara los papeles para huir y ella se interpondrá para evitar la fuga.Ir a la siguiente nota
En un momento de descuido, Diana desviará la mirada y será tomada como rehén por Luis Emilio. Apuntándole con una pistola en la cabeza, Walker le ordenará a su hijo dejarlo salir si no quiere que la vida de su amada corra peligro.
¿Qué hará Clemente? ¿Luis Emilio se saldrá nuevamente con la suya?Ve el capítulo en