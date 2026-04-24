Por primera vez contra las cuerdas: Luis Emilio descubrirá que detuvieron a Burgos en el capítulo 282 de EJDO

24 abr. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 282 de El Jardín de Olivia, el abogado de Luis Emilio (Alejandro Trejo) le tendrá malas noticias sobre su panorama judicial.

"Estuve haciendo algunas averiguaciones en fiscalía y pasó algo que no le va a gustar mucho: detuvieron al subprefecto Burgos (Juan Carlos Cáceres)", dirá sin anestesia el profesional.

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Luis Emilio estará acorralado

El problema es que el subprefecto está siendo investigado por algo que incumbe directamente al empresario, ya que se le acusa del asesinato de Bernardita Vial (Catalina Guerra).

El Jardín de Olivia / Mega

"El comentario de pasillo es que están ocupando a Burgos para inculparlo a usted como autor intelectual del homicidio", agregará, dejando sin palabras a Walker.

La situación es de máximo peligro para Luis Emilio y tendrá que tomar cartas en el asunto si no quiere que la justicia lo atrape, incluso si eso significa dejar más muertos en el camino.