Por primera vez contra las cuerdas: Luis Emilio descubrirá que detuvieron a Burgos en el capítulo 282 de EJDO
En el avance del capítulo 282 de El Jardín de Olivia, el abogado de Luis Emilio (Alejandro Trejo) le tendrá malas noticias sobre su panorama judicial.
Luis Emilio estará acorralado
El problema es que el subprefecto está siendo investigado por algo que incumbe directamente al empresario, ya que se le acusa del asesinato de Bernardita Vial (Catalina Guerra).Ir a la siguiente nota
La situación es de máximo peligro para Luis Emilio y tendrá que tomar cartas en el asunto si no quiere que la justicia lo atrape, incluso si eso significa dejar más muertos en el camino.Ve el capítulo en